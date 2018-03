Laura Prieto criticó con dureza a Camila Nash por romance con J.C Rodríguez

Durante el Festival de Viña del Mar, Julio César Rodríguez y Camila Nash se mostraron juntos, generando revuelo en los programas de farándula quienes confirmaron el romance entre ellos.

Esta situación molestó a la modelo uruguaya Laura Prieto, ex pareja del conductor de Chilevisión, quien señaló que la ex "Pelotón" rompió códigos.

"Nos conocemos hace 10 años. Nunca fuimos íntimas, pero si hay una relación de hace harto tiempo. Trabajamos juntas en una obra de teatro. El sábado pasado estuve con ella y no me dijo nada", contó a "Muy Buenos Días".

La modelo contó que durante febrero hicieron una obra juntas en Melipilla, instancia donde Nash no le contó nada sobre este romance.

"No me molesta, pero si lo encuentro raro. Hay unos códigos de camarín, de buena onda y se rompe eso. Y ella sabe de hace muchos años todo, conoce a mis hijas. Nosotros conversábamos cosas íntimas. Creo que sí debió decirme. Lo hubiera agradecido que me contara cuando estuvimos compartiendo maquillaje. Que me dijera 'sí, estoy con Julio y te lo vengo a decir'. Pero no dijo nada", lanzó.

No se quedó en eso y siguió lanzando dardos contra Camila. "No respetó ningún código. Si yo soy bien mujerctita y tengo los ovarios bien puestos. Y si sé que haré esto por respecto me sentaría y le diría estoy pinchando o haciendo algo. Yo sí soy una mujer con los ovarios bien puestos, por eso me choca, porque yo le di confianza".

"Soy una mujer grande y sé quién vale y quién no. Camila no tiene el valor como para que a mi me moleste, pero sí me afecta todo esto", cerró.

Acá la foto que publicó Laura Prieto el 17 de febrero junto a Camila Nash en Melipilla.