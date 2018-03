Los desahogos de Sebastián Eyzaguirre luego de ser detenido en el cambio de mando

Un incómodo momento vivió el periodista Sebastián Eyzaguirre mientras se encontraba cubriendo el cambio de mando para el programa "Caiga Quien Caiga". Sin previo aviso, personal de Carabineros efectuó el desalojo del profesional, que quedó detenido.

A pesar que portaba su acreditación para ser parte de la ceremonia, no pudo continuar haciendo su trabajo. A través de su cuenta de Instagram, el periodista se desahogó y contó más detalles.

Uno de ellos fue que los ánimos ya estaban complicados debido a las notas que hizo a la hija de Michelle Bachelet, al Presidente de Brasil, Michel Temer y a Guido Girardi.

"Vergüenza. "CQC" fue expulsado violentamente (estando acreditado) del cambio de mando. Carabineros (la policía de Villalobo$) nos sacó a patadas. Linda tu democracia. Justo cuando le decíamos al Pre$idente Brasileño (Temer) por sus escándalos de corrupción nos rajan a la fuerza. Que vergüenza que dan!!!???", fue uno de sus primeros mensajes.

El resto de sus dichos fueron los siguientes: "Listo. Hoy (para algunos que hablan que no era el momento) era el día, políticamente hablando, más importante. Venían de Reyes a Presidentes (muchos corruptos y acusados gravemente) y nosotros, les guste o no, somos un programa de corte político. Siempre estuvimos en los cambios de mando. Hoy nos rajaron y mal. A la fuerza y estando acreditados. Se enojó la hija de Bachelet, el presidente corrupto de Brasil, Girardi, y todos los que pudimos abordar hasta que nos echaron. Bueno, es "CQC". Nada más. Hacemos lo que la gente quiere que alguien haga. Besos y ya nos vemos en el estreno", sostuvo ayer.

Finalmente publicó un video donde se lanzó contra quienes lo criticaron. "Para los amigos y también los trolls. Me aburrí mal y estoy bloqueando sin asco. A los que no les gusta lo que hacemos es súper simple: en el 13 dan la Doctora Polo!!! Si teníamos al Rey de España queríamos felicitarlo por estar acá y no en un safari matando elefantes. Se entiende lo que hacemos? O algún pelotudo más cree que le íbamos a quitar la banda a alguien. Es increíble que pasaron 15 años desde que partió el programa y aún muchos no entienden de que se trata. Si no te gusta, cambia de canal hueonooo", cerró.