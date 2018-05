Luis Gnecco sobre Herval Abreu: "Sabía que era de esa calaña"

El destacado actor chileno Luis Gnecco, quien actúa en "Soltera Otra Vez", se refirió a las acusaciones de violación, acoso sexual y abuso de poder contra el director de la serie Herval Abreu.

El intérprete del "Pelao Monroy" reconoció en una entrevista con The Clinic que sospechaba del emblemático director de Canal 13.

"Tal cual salió, con todos los antecedentes que se dieron a conocer en ese reportaje, sí, fue una sorpresa. Si yo intuía o sospechaba o tenía mis aprehensiones, eso también", admitió Gnecco.

De todas formas, enfatizó que "los hechos puntuales fueron una sorpresa, yo no los conocía, sino sería como una especie de cómplice de ese hueón. Pero honestamente no me llamó la atención porque sabía que era de esa calaña. De manera que, para ser súper honesto, no me desayuné (con el tema)".

Asimismo, describió al director como una persona "manipuladora" y desestimó sus capacidades de trabajo: "Yo nunca le compré su movida, siempre fui muy distante. Siento que este es un gallo más bien de medio pelo. No es un genio".

El actor solidarizó con las víctimas y reconoció que el equipo de trabajo se sintió traicionado cuando se conocieron las acusaciones.

"Yo no las conozco personalmente (a las mujeres que acusan a Abreu), pero creo que somos todos culpables por omisión. Conozco a mis compañeros con los que hemos trabajado con Herval y todos nos hemos sentido un poco traicionados", dijo.

"Lo que me da rabia es que este gallo, cuando se supo todo, convocó a todos los actores para que entre todos lo defendiéramos. Cuando eso ocurrió yo le dije: 'No te voy a defender, porque el que se mete en esto, sale solito'", remató.