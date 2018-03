Luis Mateucci le respondió a Oriana: Es una niña despechada

A Luis Mateucci no le cayeron bien los dichos de Oriana Marzoli en su contra, quien dijo que su ex pareja era "antisexual" y "poco higiénico".

En entrevista con el sitio Cotilleo, el argentino se desquitó y respondió con dureza a la venezolana. "Está despechada. Lo que hizo fue por despecho total. No es más que una niñata que está dolida y busca una tontería para hacerme quedar mal", lanzó.

"No reveló intimidades, por eso me duele. Son inventos. Eso no es revelar ninguna intimidad. Si todo eso hubiera sido cierto, no habría estado dos años conmigo", dijo respectos a los dichos de su ex.

"Dos días antes de irme me dijo, 'si entramos otro año a un reality competimos juntos, ¿eh? ¡Y después el interesado soy yo!", complementó Mateucci respecto a lo que califica como "show" de su ex pareja.

Además, el modelo utilizó su cuenta de Instragram para publicar un irónico mensaje: "¿Me pueden explicar cuando empezó este clima tan feo? Es decir uno está tan contento, que uno tiene una coraza y no siento nada (...) Viste que después dicen que está fuerte el tema", comentó.