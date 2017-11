Luli contó los detalles de su internación en una clínica siquiátrica

Nicole "Luli" Moreno finalmente rompió el silencio luego de estar casi dos meses fuera de las redes sociales, la televisión y sus actividades públicas. La ex reina del Festival de Viña se confesó con Tonka Tomicic en "Bienvenidos".

En el matinal de Canal 13, Luli dio una entrevista donde contó los detalles de su internación en una clínica siquiátrica, por segunda vez en un año.

"Salí recién el viernes de alta, estuve 53 días. Lo que sucede es que dos semanas antes me iban a dar de alta y me mandé un condoro de adolescente. No le hice caso al doctor, subí muchos videos a Instagram y manejé, y decidió dejarme más", contó.

"Que te digan que no te van a dar el alta es lo peor, pero en el transcurso de los días, me di cuenta que fue para mejor. Hoy me siento más plena que nunca y feliz", dijo en una declaración donde su voz titubeó varias veces.

"La crisis venía hace meses, antes de la hospitalización. Yo estoy acostumbrada a viajar por el mundo y no poder hacerlo me fue estresando. También quería abrir una tienda muy rápido. También me estresa que mi hijo tiene 14 años y no sé cómo llevar su adolescencia", agregó.

"Yo me debo a mi gente, a los de Instagram. Si no fuera por ellos, no sería lo que soy hoy en día. Me gusta tener ese contacto espontáneo", agregó Luli, quien afirmó que quiere volver a ser madre.

Sobre el quiebre amoroso y su impacto en la crisis, Moreno que "me afectó porque era un hombre que amaba. En Instagram, trataba de mostrar otra cosa. Dije que había sido infiel producto de mi rabia. Vi un mensaje que no me gustó (en el celular de su pareja)".

La primera ocasión

En la larga conversación con Tonka, Luli contó que la llevaron engañada a la clínica, donde fue internada este año.

"Mi mamá y familia sufrieron un montón porque las visitas eran retringidas. Nos fuimos a la clínica, con mi perrito y todo, pero no sabía que íbamos a una clínica. Llegamos a la San Carlos, esa huéa... disculpen. Los primeros 20 días tenía rabia", dijo.

Sobre su primer encierro, contó más detalles. "Sentí que fue injusta mi primera internación. Perdí la memoria 11 meses, no me acordaba de mi infancia. Después los médicos me explicaron y entendí. Fue un tratamiento que me hicieron. Si hubiese sido disciplinada, nada hubiese sucedido".

"Extraño la televisión, haciendo cosas divertidas. Tengo un contrato firmado con Primer Plano (para hablar de su crisis), pero después de hablar acá, no sé...", remató.