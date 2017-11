"Luli" Moreno tras salir de la clínica: "Estoy lista para hacer mi vida normal"

Tras la polémica entrevista que dio a "Bienvenidos" por los 53 días que pasó internada en una clínica psiquiátrica, Nicole "Luli" Moreno asegura estar "lista para hacer mi vida normal".

Así lo dijo en una entrevista a Lun, la cual se realizó justo después de su encuentro con Tonka Tomicic en el matinal de Canal 13. "De lo único que me arrepiento es de haber discutido con mi mamá porque ella está siempre preocupada por mí, pero eso fue parte de lo mal que estaba", dijo Moreno sobre el episodio con "Intrusos" que desencadenó su ingreso al recinto médico.

Durante su internación "Luli" no se alejó completamente de las redes sociales y publicó algunos videos para mantener el contacto con sus seguidores. "No me porté muy bien, no le hice caso al doctor y subí muchos videos a Instagram", se recriminó.

"Adentro la mayoría de las personas pintaba, pero yo no. Me aburro pintando. Mi papá me llevó unos audífonos de regalo y me pasaba escuchando música y haciendo coreografías. También iba a sesiones con el sicólogo y la terapeuta ocupacional", detalló sobre su estadía en la clínica.

Un total de 53 días duró su tratamiento, el cual aún continúa de manera parcial. Eso si, "Luli" quiere retomar su rutina normal: "Mi doctor me dijo que me tome las cosas con mucha tranquilidad, que no me ponga ansiosa y que ya estaba lista para hacer mi vida normal", sostuvo.