Luz Valdivieso confesó que se puso implantes de silicona

Luego de la comentada escena de topless en "Casa de muñecos" de Mega, la actriz Luz Valdivieso reveló que se intervino quirúrgicamente y se implantó siliconas en las mamas.

"Es lo único que me he hecho y no lo voy a esconder porque sería ridículo, pero sí, me operé las pechugas", contó a LUN la actriz que también ha estado en producciones como "16", "Los Treinta" y "No abras la puerta".

"Me las rellené con lo menos que pude, unos 150 cc", agregó al diario, junto con explicar la razón por la que se sometió a la cirugía.

"Lo único que quería era recuperar lo que perdí con la lactancia de mis tres hijos", dijo la actriz. "Mi operación fue como un autopremio a la lactancia", aseguró la actriz de "Casa de Muñecos".