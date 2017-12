Maca Tondreau realizó denuncia de acoso sexual contra productor de TV

En medio de una discusión sobre el acoso sexual que muchas mujeres han sufrido en Chile y en el mundo, Macarena Tondreau contó en el "Muy Buenos Días" de TVN que también ha debido convivir con esa mala experiencia.

Dentro de su relato, sostuvo que fue un productor de TV quien varias veces tuvo conductas sexuales impropias.

"Yo fui víctima de acoso en televisión. Nunca di el nombre y no lo voy a dar. Y también hay otras personas de televisión que estuvieron presentes, o supieron, y nadie hizo nada", señaló en dichos transcritos por Glamorama.

Consultada sobre sus motivos para no haber hablado, fue tajante: "Porque estuve muchos años culpándome a mí de la situación, porque era más chica y no supe reaccionar, y hoy en día porque siento que no vale la pena, honestamente. O porque no soy lo suficientemente valiente como para hacerlo. Y soy súper honesta, porque todavía me afecta, porque fue durante un tiempo. No fue una vez", lanzó.

"Escuché a Tonka que comentó y por no dar el nombre la juzgaron. Entonces es súper difícil. Pero en el fondo sí era una persona que en televisión tenía bastante poder, y como yo era más chiquitita, empezaron los acosos. Me llamaba a su oficina, manos sobre los hombros, invitaciones a comer, de hacerme escuchar conversaciones con otras mujeres las que también eran menor de edad, y con las que sí había tenido relaciones sexuales para poder hacerlas más famosas", sostuvo.

No se quedó ahí y prosiguió: "Como yo no acepté, no terminé siendo 'famosa' como eran algunas chicas. Pero sí tuve que vivir un proceso de casi un mes de tener que llegar con miedo porque me iba a hacer llamar de nuevo a su oficina, porque nuevamente iba a tener que estar escuchando estas frases asquerosas, porque nuevamente me tenía que estar preocupando que no me pusiera la mano en el hombro. Voy a prender el aire y, a la vuelta, la mano sobre el hombro. El besito, que te lo iba a dar así, o si no te lo iba a dar en la boca, entonces tenías que correrte para que no te tocara".

Finalmente hizo hincapié que no fue la única en sufrir acoso sexual de este productor. "Yo no le conté a nadie de mi familia en ese minuto. Ahora sí, a mi pareja, mi marido. Pero en el minuto no me atreví a contárselo a nadie. Y el problema es que no era solamente a mí. Acosó a muchas mujeres", cerró.