Maly Jorquiera prometió recorrer todo Chile si sale reina guachaca

Con mucha confianza Maly Jorquiera realiza su campaña para quedarse con el trono a reina guachaca y así suceder a Evelyn Bravo.

Para ello, la panelista de MILF prometió que si gana, celebrará de forma especial recorriendo Chile. "Llevaremos la buena onda y el carrete a cada región", sostuvo a La Cuarta.

"Mandamos a hacer poleras con mi cara, algo muy loco y vamos a regalar chapitas muy bacanes", complementó al matutino respecto a su campaña.

También habló sobre lo que significa ser candidata a reina guachaca. "Fue una gran sorpresa, nunca me imaginé que yo podría ser nominada, aunque mucha gente me confesó que no les sorprendía para nada. Así que me estoy asumiendo cómo una guachaca de corazón", cerró.