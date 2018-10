María José Quintanilla relató su experiencia con el acoso y bullying: "Me pegaron"

La cantante María José Quintanilla reveló en el matinal "Mucho Gusto" su mala experiencia con el bullying cuando estaba en el colegio, lo que incluso llegó a agresiones físicas.

"A mí me tocó muy pesado", relató. "Antes de salir en la tele yo cantaba mucho y lo primero que me empezaron a hacer fue aislarme. Yo de repente estaba enferma y no había nadie que me prestara un cuaderno, entonces tenía que interceder un profesor", dijo.

La situación incluso le trajo problemas a sus papás: "Llamaron a mi apoderado para decirle 'tu hija está siendo un conflicto en el colegio, tu hija es un problema porque nadie la pasa en el curso'."

La integrante de la "patrulla juvenil" dijo que en una clase con una sicóloga, una de sus compañeras se paró y gritó: '¡es que a ella la invitan a todo y yo también quiero cantar!'.

"Yo ahí quedé plop", contó.

Pero las agresiones se hicieron más fuertes: "Me rompieron las cosas, me tiraron el pelo, me pegaron".

Después de eso inventó excusas y les decía a sus papás que estaba enferma y no quería ir al colegio, pese a que le gustaba.

Quintanilla recordó que una sola compañera la defendió y hasta ahora le agradece.