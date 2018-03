Marlen Olivari confesó situaciones de acoso y admitió que la veían como un "trozo de carne"

Marlen Olivari fue una de las invitadas a "Vértigo" este jueves, espacio donde le preguntaron por su experiencia con el acoso, los piropos y si alguna vez se sintió como una "mujer objeto" en su trabajo de showoman.

La también cantante aseguró que se siente orgullosa de su trabajo y jamás pensó que era un "objeto": "Siempre me sentí digna de ser una mujer sensual. Nunca tuve que salir con alguien para poder conseguir las cosas que logré, siempre fue con talento y mucho trabajo".

Sobre su experiencia en la TV y su época en el programa "Morandé con Compañía", Olivari aseguró que "cuando yo bailaba con la boa sabía que iba a ser vista como un trozo de carne, pero es un programa de TV y cuando vuelvo a mi casa ahí soy yo".

La intérprete de "Yo Decido" dijo haber sido víctima de acoso y piropos cuando sale a trotar por las calles. "Me molesta. Yo no tengo por qué escuchar estupideces. Me pasa cuando troto. A veces me devuelvo y digo '¿Perdón, qué dijiste?", afirmó.

En ese sentido, agregó que "no es que me moleste por mí. Me preocupa por las niñitas. Me preocupa que el tipo del piropo pase a una violación. De verdad llega a dar miedo".

Olivari recordó un episodio en que su ex esposo Roberto Dueñas golpeó a un sujeto que le agarró el trasero durante uno de sus shows. Según narró, incluso le rompió la mandíbula.