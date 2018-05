Marlen Olivari entregó su visión sobre los casos de acoso y reveló su experiencia con castings. "Permítanme decirle a las niñas, despabílense un poco jovencitas de Chile. Ser bonita no significa ser lesa y ser jovencita no significa que todos nos tengan que pasar a llevar. Tengamos claro que los casting no pueden ser dentro de un departamento o una casa", aseguró en "Síganme Los Buenos". Asimismo, la modelo invitó a pensar "siempre con desconfianza, seamos más vivas, abramos los ojos. Sobre todos las jovencitas, que no tienen mucho carácter".