Matilde Bonasera recordó el "tongo" que creo con Nano Calderón años atrás

Si las películas o series tienen sus "revival", el mundo de la farándula no se queda atrás sacando a relucir historias del pasado.

Bajo ese contexto, en "Intrusos" llevaron a Matilde Bonasera a conversar sobre Nano Calderón, con quien vivió un falso romance en el pasado, cuando el hijo de Raquel Argandoña era menor de edad.

"Él me buscó porque quería hacer un video de reguetón. Me mandó un Whatsapp y me dijo 'juntémosnos' y yo 'bueno'. Yo fui con otra intención, porque era el hijo de Raquel Argandoña", recordó.

Tras eso, confesó que fue de ella la idea de inventar el romance y no de mutuo acuerdo, aunque él sí quería ser parte de este mundillo. Un tongo de manual.