Mauricio Correa recordó combo que le pegó Felipe Camiroaga

Tras un breve paso por "Bienvenidos", el director Mauricio Correa volvió a la palestra pública.

Por eso, en conversación con La Tercera, se dio el tiempo de recordar viejas anécdotas, en especial una que involucra a Felipe Camiroaga.

"Una vez, Felipe Camiroaga me puso un combo en la cara que me dejó hinchado. Él podía hacer lo que quería, todo le estaba permitido. Cuando rajaba las poleras de las personas o tiraba los computadores lejos era real. En una reunión de pauta me dijo que me iba a golpear, pero yo estaba con cáncer. Cuando me recuperé me noqueó de un golpe en un ring sorpresa", rememoró.

También comentó otra historia que involucra al fallecido animador. "En otra oportunidad nos tomaron presos en Miami por grabar con Mandolino en el metro. Felipe andaba disfrazado de Washington, aguantando la risa por miedo a que nos pegaran. Cuando las personas ya no están, se dice que son espectaculares. Pero Felipe era realmente especial.

Otro punto que comentó Mauricio Correa fue su relación con TVN, lugar donde durante muchos años dirigió el "Buenos Días a Todos".

Consultado sobre si volvería al canal estatal, fue claro. "Le debo todo mi crecimiento. No hay nadie que no haya estado en ese canal que no quisiera volver por la mística que significa trabajar allí. TVN no tiene que ser el primero en rating, tiene que ser un canal robusto, que la gente respete. Yo volvería siempre".