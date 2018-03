Mayte Rodríguez y adiós a su tía Concepción Arregui: Era una mujer tranquila, alegre

Mayte Rodríguez recordó a la prima de su madre, Concepción Arregui, quien desapareció hace un mes en Argentina y cuya pareja confesó haberla asesinado.

"Una nunca deja de sorprenderse. Lamentablemente hoy día la estamos despidiendo en el Día de la Mujer, y creo que es súper importante que todas las mujeres que sufren violencia puedan denunciarlo y transmitirlo", expresó la actriz en conversación con "Muy Buenos Días".

"Hay que apoyar esta causa porque no deberían seguir pasando estas cosas", agregó.

Rodríguez dijo que no conocía a Roberto Auduano, la pareja de Concepción y su relación con ella no era tan cercana, pero sí había cariño: "No lo conocí a él nunca. Ella vivía en Mendoza, se radicó allá hace varios años. Compartí con ella en mi infancia y mantuve contacto telefónico a través de la familia".

"No era una tía muy cercana. Pero es familia y es mujer, y esto no debería ocurrir más en ninguna parte del mundo", enfatizó.

La actriz describió a su tía como "una mujer tranquila, alegre, optimista y luchadora, por eso sorprende mucho lo que pasó. No era conflictiva".

Por otra parte, dijo que su madre Carolina Arregui vivió el proceso "de la misma manera que toda la familia. Esperando resultados y en contacto con mi otra tía más cercana a la Conchy. Existe la confesión y ahora están buscando el cuerpo. No puedo contar más".