Miguel "Negro" Piñera: "Sebastián no me mantiene"

¿Es un mito que Sebastián (Piñera, el presidente electo) paga?, le preguntó Ramón Llao a Miguel "Negro" Piñera, en medio del programa "Yo invito" de La Red y el aludido no tuvo problemas en responder que todo era "un mito" que encuentra su fuente principalmente en las imitaciones de Stefan Kramer.

Y aunque confesó que le celebra las gracias al comediante, el "Negro" Piñera sostuvo que "es un mito porque yo toda mi vida he trabajado. Mi trabajo es de noche, es cantar, es armar carretes, armar las discotecas. He tenido tantos boliches".

"Entre más carreteo, más plata gano", sentenció.

Y después de darse una tremenda vuelta contando detalles de sus aventuras y matrimonios "místicos" por el mundo, además de mencionar el historial de locales que ha tenido y antes de "chambrearse" -como él mismo dijo-, finalmente lanzó su remate con un mensaje para su hermano.

"Sebastián no me mantiene. Yo, gracias a Dios me he pagado todas mis cosas. Pero hermanito, si me estás escuchando: el día que me falte platita, perrito, prepárate, mijito lindo, porque en todas las campañas que te he hecho, no te he cobrado ni uno", sostuvo.

Aunque también resaltó que "Sebastián es muy cariñoso, es muy humano, comparte mucho con toda la familia. Y cuando mi madre murió dejó una cartita, esa cartita me salvó la vida. Dijo 'cuando me muera quiero que habran esta cartita', donde decía: 'Sebastián, tú te haces cargo de Miguel'. Puta, le prendo velitas a la vieja todos los días".