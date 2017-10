Mila Kunis confesó que su hija de 3 años bebe vino todos los viernes

De origen ucraniano y herencia judía, Mila Kunis por primera vez habló de las algunas de las tradiciones religiosas que deben cumplir todas las semanas.

Una de ellas involucra a su hija de 3 años, Wyatt, fruto de su matrimonio con el actor Ashton Kutcher, guagua que todos los viernes se toma un sorbo de vino.

Está tradición se llama "sabbat", un ritual judío por excelencia. "En nuestra casa celebramos el sabbat por todo lo alto. En la noche del viernes, todos tenemos que tomar un sorbito de vino, y la verdad es que mi hija lleva haciéndolo casi desde que nació. Los viernes por la mañana se levanta emocionada y yo le digo: 'Ya es viernes'. Y ella me contesta: 'Puedo beber vino'", contó la actriz en conversación con Entertainment Tonight.

Por primera vez Kunis habló algo relacionado a sus hijos, puesto que junto a su marido son muy reservados. "Tenemos una red social privada y es ahí donde compartimos todas las cosas de los niños con las dos familias, para que los abuelos puedan ver cómo van creciendo. Pero no, no compartimos fotos ni videos de ellos para el público porque creemos que ser un personaje público es una decisión personal que no nos corresponde a nosotros", señaló.