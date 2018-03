"Muy Buenos Días" reveló conflicto amoroso entre Cristián Sánchez y José Miguel Viñuela

Mientras el panel de "Muy Buenos Días" analizaba lo sucedido entre Camila Nash, Laura Prieto y Julio César Rodríguez, sacó a la palestra un antiguo triángulo amoroso que involucró a Cristián Sánchez.

Consultado por su compañera, María Luisa Godoy, el animador del matinal de TVN contó aspectos de este hecho. Si bien no dio nombres, La Cuarta contó que este conflicto lo vivió con José Miguel Viñuela.

Días atrás el actual esposo de Diana Bolocco había contado que tuvo un romance con Daniela Picasso, ex pareja del rostro de Mega.

"Voy a ser sincero. Yo sabía que ella había estado con él. Más, no me importaba. No, yo sabía, pero como dice Nacho, yo no era amigo de él", recordó Sánchez.

A pesar de no tener una relación de amistad, dijo que algo se rompió entre ellos. "Yo estaba en una discoteque bailando con una chiquilla, con la cual estaba saliendo hace un tiempo, y de repente recibo una llamada: '¿Estás en tal parte?'. Y le digo que sí, que '¿con quién hablo?'. 'Con tal persona'. Es un animador muy famoso. En esa época estaba en su peak y ahora volvió", complementó.

"Y me corta. Yo 'bien, se asustó'. Seguí bailando. Y de repente llegan los lentos. Meten un lento y de repente ese hombre llegó a la pista. ¿En buen estado? No. Pero en el mismo estado que estaba yo. Llega este animador famoso, me agarra del cuello, un poco agresivo debo decir, me lleva a un rincón y me dice '¿tú sabes quién es ella?'. Por supuesto que sé quién es ella: la mujer que está saliendo conmigo hace dos meses'. Y su abrazo fue un poco más fuerte", agregó.