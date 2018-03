Nicanor Bravo es acusado de mantener deuda con tienda de mascotas

Fue en la gala del Festival de Viña del Mar cuando el diseñador Nicanor Bravo asistió acompañado de McQueen, uno de sus cinco perros. En la ceremonia se ganó los aplausos en redes sociales por el mensaje que portaba el can: "adopta no compres".

Esta postal, no obstante, molestó a Arturo Poblete Fernández, un dueño de una tienda de mascotas en Santiago quien acusó al panelista de "Maldita Moda" de no pagar una deuda.

"Me dolió porque me gustan muchos los perros, no es justo que te luzcas en la gala teniendo una deuda con una tienda de mascotas", apuntó en conversación con "Intrusos".

"Son 4 años que él me debe", señaló sobre el conflicto monetario, contando que se llegó a acumular 500.000 pesos en un momento.

Actualmente la deuda es de $250.000, ya que Bravo fue pagando poco a poco lo que debía, aunque hace tiempo no lo hace con esta cifra.

"Aún no se hace responsable de la deuda que tiene .Siempre es la excusa que el canal de televisión (CHV) no le paga. Hizo los vestidos para la gala, en los cuatro años siempre la excusa era que las clientas no le pagaban", lanzó.

Finalmente contó que está analizando tomar acciones legales. "Estoy hablando con un amigo que es abogado y lo estamos viendo. No es tanta plata, pero lo que me hizo a mí, quizás se lo hizo a otra persona o un negocio más chico", cerró.