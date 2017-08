Nuevo hackeo a Chriss Mc Millan incluye amenazas de muerte

Luego de que informara sobre la recuperación del control de sus redes sociales, la periodista Chriss Mc Millan volvió a sufrir un hackeo a sus vías de comunicación.

Esta vez los mensajes tenían un calibre mucho más violento que los anteriores, con amenazas de muerte de por medio.

"Hoy la 'periodista estrella' comió su última cena con su familia en Vitacura (Lo sé todo). Que lata que no lo sabía pero este fin de semana a las 21:21 hrs. todos verán online como termina su triste vida", aseguraba el mensaje publicado en Twitter e Instagram.

El sujeto manifestó un profundo odio contra Mc Millan, aunque no entrega las razones de su actuar. "Como todo Chile te deseo lo peor. Piensan que tu vida apesta porque eres una loca y cada de la cabeza que no merece vivir. Lo siento, aún no decido cómo lo voy a hacer", agregó, dejando en evidencia la amenaza de muerte.

En Twitter se expusieron hashtag como #ChrissMcMillanMuerta, #YoLaVoyaMatar y #MorirEsVivir.

Este viernes la ex Chilevisión informó que había acudido a la PDI para entregar los antecedentes sobre el caso de hackeo que sufrió esta semana y que había recuperado el acceso a sus redes sociales.