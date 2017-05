Padre de Kel Calderón criticó duramente la foto en topless de su hija

No es ningún secreto que ni a mí , ni a su madre nos gusta verla así", comentó el abogado.

El abogado Hernán Calderón criticó duramente la foto en topless de su hija Kel que fue censurada en Instagram, y manifestó que mostrar más de la cuenta no es "elegante" ni propio de una estudiante de Derecho.

"Encuentro que se expone innecesariamente. No tenía ninguna necesidad de hacerlo,. No es propio de una mujer empoderada. Con esa foto lo único que hace es caer en una situación ordinaria (...) Claramente no se trata de una foto elegante, cualquier papá opinaría lo mismo", dijo el padre de Kel en una entrevista a Las Últimas Noticias.

En la polémica imagen, que forma parte de una sesión para la revista Issue, queda al descubierto uno de los pechos de la estudiante bajo una polera transparente color piel, situación que a juicio del abogado podría perjudicar la naciente carrera de su hija.

"Individualmente encuentro que esta foto no es ninguna fortaleza para su carrera. El problema es que cuando tu hija tiene 26 años es muy difícil que puedas hacer algo más allá de dar una opinión. Piensa que es una mujer independiente, que está empezando a ejercer su carrera (...) No es ningún secreto que ni a mí , ni a su madre nos gusta verla así", comentó.

Por su parte, la abogada Helhue Sukni defendió la decisión de Kel y explicó que este tipo de decisiones no tienen ninguna relación con su futuro desempeño profesional.

"Esta foto no le va a afectar a su carrera. Lo importante es que sea buena abogada y punto. Cuando yo era joven el mundo de los abogados era conservador. Las mujeres teníamos que ir con vestido a los Tribunales. Ahora van hasta con hawaianas", explicó Sukni.

En tanto, el abogado Juan Carlos Silva señaló que este tipo de imágenes podrían afectar su carrera desde una perspectiva legal, ya que se comparte contenido poco prudente en una red social a la que tienen acceso menores de edad.

"Desde un punto de vista más liberal no debería afectar lo que ella haga con su vida privada. Ahora, si ella quisiera trabajar en un estudio jurídico más conservador, podría jugarle en contra en razón que se está exponiendo más allá de lo prudente al compartir un contenido en una red social a la que tiene acceso menores de edad y niños, red que censuró la imagen"

La foto fue subida por la propia Kel a su cuenta de Instagram que ya cuenta con más de 700 mil seguidores.