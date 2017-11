Pamela Díaz sacó el habla tras incidente: En ningún momento agredí a alguien

El pasado miércoles Pamela Díaz quedó detenida luego de protagonizar un incidente con una vecina en Chicureo, quien realizó una fiesta hasta altas horas de la noche.

Según el parte de Carabineros, ambas se agredieron mutuamente, con la panelista de "La Mañana de Chilevisión" ingresando a la casa sin autorización.

Fue en el propio matinal donde "La Fiera" entregó detalles de lo sucedido, desmintiendo estas versiones.

En primer lugar contó su motivación para ir a frenas la fiesta. "Por qué si pago mis gastos comunes, si tengo todo en regla, ¿tengo que mamarme a chiquillos maleducados que están hasta tan tarde?".

Tras eso, contó que se acercó al lugar donde estaban algunos guardias del condominio, quienes llamaron a Carabineros pero aún así no se terminaba la fiesta. Es ahí cuando una joven le abrió el portón a Díaz, quien ingresó con su auto.

"Me abre una chiquilla, bien simpática y me dice que irá a buscar a los dueños de casa. Fue ahí cuando aparece ella (la joven realizadora del evento) y me grita '¿qué hace el auto acá?', sácalo o te lo haré ca...", sostuvo.

En ese sentido, contó que la joven estaba muy borracha y que le propinaba garabatos a ella y a los guardias.

"Era tanta su violencia que se tira encima y yo la saco de mi lado, pero no le pego en la cara. Se cayó y ahí empezó el show, salieron unos hombres que me agarraron pensando que yo me iba a tirar encima", señaló.

Su relato no terminó ahí, contando que luego apareció el padre de la hija, quien en vez de calmar la situación, la empeoró. "Baja y me dice 'no me digas nada, ¿viste lo que le hiciste a mi hija?'. Ahí le dije que no tenía nada que hablar con él".

Luego de eso, ambas se fueron detenidas en un proceso que duró un par de horas debido a la falta de personal de Carabineros. Finalmente quedaron en libertad y citadas a declarar a la Fiscalía de Chacabuco en Colina.