Pamela Jiles adoptó a un niño del Sename

Duramente la grabación del programa "El Cubo", el cual será transmitido este jueves en Chilevisión, la periodista Pamela Jiles confesó que junto a su pareja adoptaron a un niño del Sename.

"Un día nos llamaron, nos sentaron y nos dijeron: está su hijo. Desde ese minuto yo no escuché nada. Estaba en estado de shock que se llama. Y ella nos dio la noticia de que íbamos a ser papás. Después cuando volví en mí, y empecé a asimilar lo que estaba pasando nos dijo: "Bueno, ¿quieren ver una foto de su hijo?". Y Pablo dijo: "No, no necesitamos ver la foto, es nuestro hijo", reveló.

La panelista de "Primer Plano" ya tiene un hijo veinteañero y señaló que siempre quiso volver a ser madre.

El programa "El Cubo" se transmitirá este miércoles a las 20:30 horas por Chilevisión.