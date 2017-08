Pamela Jiles buscará convertirse en diputada

La periodista nacional Pamela Jiles se aventurará nuevamente en el mundo de la política. Este domingo se confirmó su candidatura a diputada por el distrito 12, lugar donde ha vivido por más de 20 años. La ex "SQP" irá en representación del Frente Amplio y competirá contra Patricio Laguna y Camila Vallejo.

"Seré candidata a diputada del Frente Amplio en el distrito 12, porque estoy convencida de que la Bea pasará a segunda vuelta y quiero acompañarla, seguir su ejemplo, entrar de cuerpo entero en esta aventura", afirmó la comunicadora en coversación con La Cuarta.

"La Abuela" aseguró que su gran motivación para adentrarse en este desafío ha sido la candidata presidencial del nuevo pacto político: "Ese es el elemento determinante, que Beatriz Sánchez me lo haya pedido. Y no es una decisión fácil puesto que tengo un trabajo que me gusta mucho, un sueldo comparable con el de un parlamentario y una alta influencia social desde la televisión. Quemo todas mis naves por la Bea y el Frente Amplio", comentó.

Jiles también se refirió a su futuro en televisión en el caso de resultar ganadora en las urnas. "Si de mi dependiera, seguría en 'Primer Plano' para siempre, incluso después de ser electa. Mi trabajo me reporta pura felicidad y tengo una agradecimiento de por vida a mi empleador, porque ellos me ayudaron a adoptar a mis dos hijos menores", declaró.

Además, Pamela manifestó que no tiene intenciones de enfrentar a la diputada comunista Camila Vallejo, ya que esta es "una mujer extraordinaria". Dentro de las leyes que pretende promover destacó la de adopción acelerada y universal, la condonación efectiva del Crédito con Aval del Estado (CAE) y el aumento del sueldo mínimo a $400.000.