Panelista de "Intrusos" se quebró al recordar episodio de bullying

El estudio que arrojó que los mayores casos de bullying se dan en los colegios se ha tomado la pantalla de la televisión chilena.

En "Intrusos" no quedaron al margen y conversaron sobre el tema, momento en donde la panelista Mariela Sotomayor se quebró al recordar un caso.

Dentro de su relato, sostuvo que desde segundo a séptimo básico asistió a un colegio solamente de mujeres. "Como era buena para cantar y bailar, mis compañeras empezaron a tener un resentimiento conmigo, me decían cosas tan fuertes que una mañana la profesora tuvo que parar las clases", relató.

"Fue tanto lo que me afectó que no me gustaba que terminaran los domingos porque no quería ir al colegio", agregó.

En ese sentido, dijo que siempre le ha complicado ser parte de procesos donde debe conocer grupos de personas. "Cuando iba a llegar acá tenía miedo, estaba nerviosa. Uno arrastra estas cosas y las convierte en inseguridad", lanzó.