Paola Camaggi ganó enfrentamiento judicial frente a Alfredo Alonso

La ex modelo y actriz Paola Camaggi finalmente salió airosa del enfrentamiento judicial que tuvo frente a su ex esposo Alfredo Alonso, después de que él la demandara por injurias y calumnias.

El litigio llegó a su fin en una segunda instancia, tras la apelación que hizo Alonso, cuando los tribunales le dieron la razón a Camaggi.

Ahora, entregó al programa de La Red "Intrusos" sus primeras impresiones, "por segunda vez la justicia me da la razón, cosa que me tiene muy tranquila".

"Finalizando todo este tema, que fue bastante desagradable. Yo nunca lo quise ni lo busqué, jamás hablé mal de nadie. Así que estoy muy tranquila y feliz, saliendo de todo este episodio", añadió.

Luego, recalcó una vez más, que "hoy día tengo dos fallos bastante contundentes, como para mostrarlos en cualquier parte, y volver a contar mi historia hasta el último día de mi vida".

A pesar de lo incómodo que fue para ella vivir todo el proceso legal, ahora Paola Camaggi no descarta la posibilidad de que demandar de vuelta a su ex pareja, por los malos momentos que la hizo pasar. Aunque hasta el momento sólo es una idea, no hay nada concreto y sólo lo está evaluando.

El origen del conflicto

Todo se gestó en julio pasado, cuando Paola Camaggi comenzó a dar entrevistas a distintos medios y, particularmente, en el programa "Mentiras Verdaderas", habló sobre su salida de la televisión y del quiebre de su matrimonio, aunque nunca mencionó directamente a Alonso.

Allí comentó que "yo tenía departamento acá (Santiago), departamento en la playa, en fin, todo lo que uno tiene con años de trabajo. Y te encuentras con sorpresas, que nada existe, que está todo hipotecado, no hay nada".

Ante ello, Alonso interpuso la querella por injurias y calumnias, documento en el que declaraba que "el único objetivo perseguido fue el de perjudicarme, imputando hechos falsos y que son constitutivos de delito, dejándome frente a la sociedad como un defraudador y un estafador".