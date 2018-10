Paparazzis contraatacan y vulneran la intimidad de la supermodelo Gigi Hadid

A una semana de haber descargado su ira contra los paparazzis en redes sociales, la supermodelo Gigi Hadid sufrió un nuevo "ataque fotográfico".

Mientras participaba de una sensual sesión en Brasil, la estadounidense fue captada a la distancia por fotógrafos independientes. En aquellas imágenes Hadid deja ver gran parte de su anatomía sin darse cuenta, mientras se acomoda el vestuario.

La semana pasada Gigi Hadid explotó en Instagram contra los paparazzis, luego de recibir una demanda por usar una fotografía suya en sus redes sociales. A sus alegatos se sumó la modelo Emily Ratajkowski.

Por el momento la supermodelo no ha utilizado sus redes sociales para arremeter contra los fotógrafos que la acosan.

