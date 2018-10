Participante eliminada de "Bake Off" pensaba en llegar a la final

Una torta de 50 centímetros de alto que a los segundos se vino abajo, fue el fin de la competencia para la estudiante de 18 años, Isidora Moll.

Esto ocurrió en el último episodio de "Bake Off", donde una de las concursantes más populares del espacio tuvo que decir adiós. "Cuando me metí al programa pensé que me iba a ir altiro. Pero después, como fui avanzando, pensé que incluso podía llegar a la final. Quería avanzar un poco más", señaló en conversación con LUN.

"Siempre trato de mantenerme en calma pero creo que esa vez me afectó porque era una torta que nunca había hecho. Fue muy difícil", complementó.

El postre que le jugó en contra estaba inspirado en la navidad, el cual terminó por derrumbar sus sueños en el espacio.