Patricio Torres y el acoso de su ex nuera: Hice una demanda judicial por amenazas

"Le hago un llamado a Patricio Torres a que se ponga una mano en el corazón y piense en su nieto", le comentó Paloma Barra al programa "Intrusos". Esto a propósito de que la joven le está exigiendo al actor que se haga cargo de la pensión alimenticia que su hijo, Nicolás Torres, no le paga desde hace cinco meses.

Barra tiene un retoño de 18 años con el primogénito del comediante y quiere que, como dice la ley, el abuelo se haga cargo de la deuda si el padre no puede pagar. Con esta idea en mente, ha acudido en varias oportunidades a protestar, con megáfono en mano, hasta las afueras del edificio donde trabaja el también locutor de Radio Corazón.

"Es una situación muy incómoda para mí. Es complicado, el tema me altera", comentó Patricio Torres en conversación con LUN. Mientras que Barra señaló al programa de La Red que "es como la sexta vez que estoy aquí y siempre llaman a los Carabineros que para que me echen".

Torres explicó al medio escrito que "sólo una vez he hablado con ella porque la encuentro un poco peligrosa. Trato de evitarla en la radio porque pienso que se me puede tirar encima del auto".

"Esta semana ya ha estado tres veces fuera de mi trabajo gritando. Menos mal que mi jefe me entiende y sabe que es un tema judicial", sostuvo.

Patricio Torres aseguró que no ha sido notificado del saldo pendiente de Nicolás, que a estas alturas asciende a cerca de 800 mil pesos, y apuntó que "no me voy a hacer cargo de una deuda que no es mía. Y si un juez me dijera que tengo que pagar, lo hago. Pero nadie ha dicho nada".

Además, contó que su hijo "ya no da más con esta situación y que el conflicto económico ya está arreglado".

A todo esto se suman las amenazas que recibe por correo electrónico y que Nicolás es "hostigado" por Whatsapp. De hecho, Torres resalta que "ya hice una demanda judicial por amenazas y provocaciones constantes, ahora va a pasar a fiscalía" y que "mi hijo también tiene una orden que prohíbe que ella se acerque a él porque le ha pegado y lo ha tirado del pelo en espacio públicos".

El nieto, en tanto, recién tomó conocimiento de lo su madre estaba haciendo.