Paz Bascuñán y su relación con Nicolás López: "Se los valores que tengo"

Primero lo hizo por redes sociales y ahora fue el turno de la televisión. Paz Bascuñán se refirió a las acusaciones por acoso y abuso sexual contra Nicolás López y de la relación que tiene con él.

En conversación con "Primer Plano", una de las principales protagonistas de las cintas del cineasta dejó claro cuales son sus valores.

"He estado cerca de él (de López), creo que acá hay un tema de cuando alguien cae, hay que golpearlo muy fuerte y correrlo más rápido para que no te llegue la sangre del que tiene la peste. Yo no tengo miedo en ese sentido", dijo.

Bascuñán y el director tienen una especial relación, ya que la actriz está casada con Miguel Asencio, principal socio de López en Sobras.

"Se la persona que soy, se los valores que tengo, mi integridad tanto moral como ética, y estar al lado de una persona que haya podido tener errores no me hace menos persona", dijo.