Pidió un aumento de sueldo y terminó fuera del canal: Ingrid Parra deja La Red

Ni siquiera el hecho de participar en la Vedetón, como le pidió expresamente el equipo del programa "Así Somos", bastó para que Ingrid Parra permaneciera en televisión.

Hace una semana, la actriz decidió pedir un aumento de sueldo. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba y terminó siendo desvinculada de La Red.

"No me subí tanto, me pareció razonable, porque he hecho todo lo que me pidieron, como participar en la Vedetón, pero no fue posible", explicó a Las Últimas Noticias.

Todo fue muy rápido y la actriz se despidió en pantalla este mismo viernes.



"Me voy con pena porque dejo a mis compañeros que los quiero mucho. Fue una decisión que tomamos en conjunto con el canal, yo necesito hacer otras cosas, emigrar, volar un poco (...) siento que es necesario seguir con mi carrera de actriz", explicó al aire.

"Me hubiera gustado prepararme para recibir la noticia, pero con estas cosas nunca te preparan", lamentó Parra a LUN, aunque de todas formas contó que tiene dos obras de teatro en carpeta además de otros proyectos, como la animación y el diseño de una línea de zapatos.