Pilar Ruiz entregó fuertes detalles de su accidente en Miami

En la actualidad se encuentra bastante bien, no obstante el recuerdo del accidente en Miami todavía la persigue. Bajo esa óptica llegó Pilar Ruiz al programa de UCV, "Algo Personal", en donde entregó detalles de lo que vivió en marzo pasado.

"Quedé inconsciente y desperté cuando me estaban cortando el vestido. Eso nunca lo voy a olvidar. Yo desperté y por la gente asumí que estaba en una clínica. Sentía la cara demasiado tiesa. Y era porque tenía sangre de otras personas", contó.

En ese sentido, agregó que "ahí empezaron a tocarme y a preguntar si sentía dolor. Ahí dije lo que me dolía, que era la pierna, el abodmen y la espalda. 'Me dicen hay que operar, hay que operar' y me fui a negro otra vez. Cuando desperté estaba llena de parches porque me abrieron el abdomen porque tenía una hemorragia enterna. Y era la vejiga, tenía 7 centímetros de abierta".

El accidente le pudo haber costado la vida, y a pesar que se encuentra mejor, igual sufre por las heridas."Recién ahora empecé a ver mi cuerpo con las cicatrices. No había visto imágenes mías durante el accidente. Ahora cuando me veo desnuda me estoy tomando el tiempo de mirarme frente al espejo y son bastante profundas y quedarán para toda la vida", concluyó.