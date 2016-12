Polémico "coqueteo" de Vin Diesel incomodó a youtuber brasileña

"Me sentí muy incómoda, no sabía mucho qué hacer, sólo sonreía", lamentó la joven tras el incidente.

Esta semana y en el marco de promoción de la cinta "xXx: el regreso de Xander Cage", donde Vin Diesel es protagonista, el actor fue entrevistado por la popular youtuber brasileña Carol Moreira.

Sin embargo y pese a su preparación, la entrevista no salió como ella esperaba y terminó siendo piropeada en exceso por el popular intérprete.

"Dios, ella es tan jodidamente sexy. Simplemente no puedo mantener la calma. ¿La has visto?", le comentó Diesel a su ayudante, que estaba detrás de cámara en plena entrevista.

En otro momento, el actor pierde completamente la compostura y empieza a cantar: "Estoy enamorado de ella", entre otros piropos e insinuaciones que terminaron con él de rodillas expresándole su amor.

La propia joven subió el video a su cuenta de Youtube (que en tres días ya ha sido reproducido casi tres millones de veces) donde expresó su decepción e incomodidad frente al hecho.

"Durante la entrevista pasó una cosa que no esperaba: él se sintió enamorado de mí e interrumpió la entrevista tres veces para decirlo. Me sentí muy incómoda, no sabía mucho qué hacer, sólo sonreía. No me gustó nada, no estuvo bien que interrumpiera mi trabajo. Quedé un poco decepcionada de él", reflexionó.