Protagonista del "Anda a laar": "los memes arruinaron más mi vida"

La vida de Joel Cáceres Yáñez alcanzó una fama inesperada. Luego de aparecer en el programa "En la mira" de Chilevisión, su imagen se viralizó con la célebre frase "Anda a laar". Ahora, aún desde en la cárcel, el meme del momento se confesó y habló sobre su éxito virtual.

"Estoy claro de mis condoros. Me porté mal, pero quiero salir de la cárcel y encontrar pega" aseguró Cáceres en conversación con La Cuarta. El puentealtino, conocido en la población Maipo como "Choro Maravilla", volvió a caer tras las rejas luego de un robar una billetera vacía junto a un amigo.

La historia delictual del "Anda a laar" comenzó a temprana edad. A los 9 años llegó a "Tiempo Joven", un centro de rehabilitación conductual del Sename ubicado en San Bernardo. "Las únicas personas que me ayudaron, realmente, fueron mis familiares. Mi mamita se metía en las poblaciones a buscarme y llevarme pa' la casa, incluso cuando andaba con las malas juntas. Por ella daría todo, lo que sea" confesó Joel.

La nueva sensación de internet sabe de su fama, pero reconoce que es algo que lo avergüenza y que nunca pensó que esa frase lo marcaría: "Me vacilan con los condoros del pasado y las cosas que dije. No me gustaría que afuera me anden apuntando por las cosas malas que hice".

"Los memes arruinaron más mi vida, me insegurizaron. Y lo peor de todo es que me estigmatizaron para cuando salga" sentenció Cáceres.