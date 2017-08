Rafael Araneda se mostró a favor del aborto y el matrimonio igualitario

Son pocas las veces en que Rafael Araneda se sale de los márgenes de temas estrictamente televisivos al hablar en trevistas. Pero ahora entregó su visión sobre temas valóricos, como el aborto en tres causales y el matrimonio igualitario.

En conversación con La Segunda, el animador confesó que "de partida, hablar de aborto a mí me cuesta mucho. Yo vengo de una formación católica, mis hijos están en un colegio católico; pero creo que, pese a ello, tiene que existir una reglamentación".

"Y con estas tres causales, con todo el dolor que me implica, tiene que existir. Ahora, utilizar o no esa ley ya depende de cada individuo. Yo no puedo pretender que todos hayan sido educados como yo. En ese sentido, soy bastante liberal. Creo que tienen que existir las posibilidades y que cada individuo tome la decisión que le parezca adecuada", añadió.

En tanto que, al ser consultado por el matrimonio igualitario, Araneda sostuvo que "me parece que tiene que haber, que existan las alternativas".