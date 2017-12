Rafael Araneda sorprendió a Marcela Vacarezza con nuevas argollas

Fue el pasado 20 de agosto cuando Rafael Araneda, Marcela Vacarezza y sus hijos fueron asaltados con pistolas a las afueras de su casa en Vitacura.

Dentro de lo que les robaron se encontraba el anillo de matrimonio que portaba la animadora hace 17 años. Debido a eso, el conductor de "La Mañana de Chilevisión" le volvió a regalar una argolla a su mujer en la Navidad.

"El regalo más lindo de esta Navidad. Nuestras argollas de matrimonio fueron robadas y, si bien no son las mismas, simbolizan nuestro amor nuevamente", posteó Vacarezza en Instagram.

En conversación con LUN, ambos contaron cómo fue este momento ocurrido. "Hace rato que Marcela me decía que hiciéramos de nuevo las argollas, pero yo me hacía el leso. Quería que esperara un poquito para darle la sorpresa. No sabía cuál era la medida de su dedo, así que mis hijas le sacaron otro anillo que yo me llevé sin que ella se diera cuenta", dijo el animador.

"Es raro no tener nada en el dedo y además es un símbolo importante. Es el reflejo de la unión. Además es raro en la manera que fue arrebatado: con mucha violencia, sometiendo a los niños, gritos y pistolas", añadió Araneda.

Por su parte, la animadora explicó la importancia de este símbolo y lo terrible que fue el momento en que se lo quitaron. "Sí, fue muy triste. Dentro del terror del minuto, me acuerdo que yo tenía otro anillo en mi mano derecha. Algo lindo, pero nada importante y sin simbolismo. Cuando los asaltantes me dicen "pásame tu anillo", yo le dije "sí te lo pasó". Les pasé el otro obviamente y después me dijeron "pásame el otro" obviamente y ahí yo les dije "No, por favor, no. El anillo de matrimonio, no", ¡Me salió del alma! Me lo quitaron igual", comentó.

"Ahora falta una bendición y quizás una fiesta. Hay sacar algo bueno de tanta historia triste. Era raro estar sin argolla", complementó sobre este gesto realizado por su esposo.