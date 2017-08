Scarleth Cárdenas contó los detalles tras su amor

Scarleth Cárdenas presentó por primera vez de manera pública a su pareja, Maribel Corcuera. Y lo hizo en grande, porque a pesar de que a la periodista hasta ahora no le gustaba hablar abiertamente de su vida privada, dio una entrevista en conjunto con su compañera de vida a la revista Caras, publicación que verá la luz este jueves.

La publicación detalla que Corcuera es sicóloga, ex alumna de Las Teresianas, hija de familia conservadora y hermana de un ex cura jesuita; además de haberse separado en dos ocasiones y tener dos hijos de su primer matrimonio.

En el adelanto de la entrevista publicada por la revista, Corcuera apuntó que "En Charlyta (o Charly, como le dice a Cárdenas) había encontrado todo: una partner, con quien tener una vida de a dos, ¡un proyecto común! Ambas buscábamos lo mismo, siendo muy distintas".

Y agregó que, "por mi profesión, tengo claro que el ser humano es por naturaleza bisexual. Uno se siente atraído por la persona, más allá de su género. Quizá me lo cuestioné, pero jamás me detuve a pensar qué hacer. Dejé que las cosas fluyeran para ver qué ocurría. Hombre o mujer, ¡me habría enamorado igual!".

Por su lado, Cárdenas cuenta que la primera vez que sintió atracción por una mujer fue a los 30 años, pero que no fue hasta después de que su abuela falleciera que una sicóloga le sugirió "transparentar lo que soy con la misma naturalidad con que lo vivía".

Pero para ella era complicado: "La gente es malintencionada, además, yo no era noticia de nada. No soy como aquellos periodistas que se sienten protagonistas de la historia. Cuando me preguntaban por mi vida personal, me sentía violentada. Salir a decirlo, ¿a propósito de qué? Hoy tengo motivos; ¡mi familia!, a quienes quiero que cuiden y respeten".

El momento clave

El momento clave de la pareja tuvo lugar en abril de 2015, en San Pedro de Atacama, lugar donde le propuso a Maribel "pasar el resto de su vida juntas", según describe Caras.

Scarleth le dijo: "Si es lindo tener una mamá, imagínate la maravilla de tener dos". La frase fue tremendamente efectiva, según Corcuera, "fue concreta, tomó la decisión de armar una familia. Me dijo: 'ahora somos cuatro; se acabó el llanto, se vienen puras cosas lindas por vivir. Esto hay que armarlo ya, ¡sin espera!'. ¡Qué me iba a cuestionar lo que diría la gente, si lo que sentía por ella era fuertísimo! Si algo tengo en la vida son habilidades sociales, y al que le gusta bien, y al que no, ¡también! En esto uno no daña a nadie".

Ya en Santiago, Maribel formalizó su divorcio y partió a vivir con sus hijos al departamento de Scarleth, y fueron los mismo niños los que, en tiempos de la promulgación del Acuerdo de Unión Civil, quienes las motivaron a contraer el vínculo.

"Le dije que serían sus hijos, pero también lo son sin ese papel porque hay distintas maneras de ser madre y de ser familia. '¿Podríamos ir los cuatro al registro civil?', me dijo; ¡así es que ellos nos propusieron matrimonio!", recordó Corcuera.