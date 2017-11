Sebastián Carter rompió el silencio tras quiebre con Catherine Mazoyer: "Nunca le fui infiel"

"Yo decidí separarme por una razón de peso. En estos momentos no me voy a referir al tema. No es por un tema de Facebook ni por una infidelidad. Y aquí la persona que decidió separarse fui yo". Con esas palabras Sebastián Carter se refirió por primera vez a su separación con la actriz Catherine Mazoyer, en declaraciones al programa "Intrusos".

El quiebre en la relación ocurrió hace dos meses. Sin embargo, se hizo público luego que se conocieran duras declaraciones de la actriz contra Carter en redes sociales, donde lo acusó de tener una amante y de no hacerse cargo de sus hijos cuando ella lo necesitaba.

En conversación con LUN, Mazoyer dio más detalles de la separación y señaló que "no solo hay infidelidades... hay muchas cosas más. Tratamos de solucionarlo, pero yo descubrí que él está con otra persona no se hace cuánto tiempo. Entonces obviamente que estoy muy desilusionada".

No obstante, Carter afirmó que "nunca le fui infiel" y criticó el revuelo que ha causado el tema en los últimos días, apuntando a Mazoyer. "Lamentablemente la tapa de la lavadora quedó abierta, no por mi parte", indicó.

"Yo no decidí hacer público el término y creo que es en un tono más amable de cómo se ha tratado el tema (en la prensa)", precisó.

Por otro lado, dijo que el hackeo que sufrió la actriz no fue un detonante en el término de la relación y aseguró haber borrado a Mazoyer de redes sociales después del primer comentario en su contra.