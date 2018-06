Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre: Terminada esta temporada de CQC me iré a la mierda

Secuelas tuvo la entrevista que el conductor de "Caiga Quien Caiga" Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre dio a la revista Sábado y no fueron de las positivas. De hecho, el mismo rostro televisivo fue el que anunció su retiro después de que la publicación viera la luz.

Eyaguirre publicó tres extensos mensajes en su cuenta de Instagram, donde expresó su molestia por la forma en que el texto lo retrató, además de cuestionar al periodista y sus fuentes.

"Perdón el egocentrismo extremo. Pero quería compartir algo con ustedes. Estoy demasiado triste y bajón. Mucho tiempo no me sentía tan como el pic. Me llamaron hace unas semanas de la revista " El Sábado " proponiéndome hacerme un perfil. Dudé mucho. Mi equipo no quería q la diera. Pero sentí q era LA OPORTUNIDAD para q muchos conocieran mi otro lado. El q nadie conoce. El más sensible , mi vida diaria , etc.", escribió.

Para luego sostener que "sentí q la comunicación fluyó y q llegamos a muchas conversaciones profundas q harían entender muchas cosas. Lamentablemente mi equipo tenía razón y el foco ( nuevamente ) era hacerme mierda y descontextualizar TODO".

"Las fuentes q tiene el reportaje -postuló- son UNA VERGÜENZA!!! Salvo Felipe Kast , es gente q no me vio en mi puta vida. El profesor del colegio nunca lo fue ! Ni me conoce Nada. La verdad siento entre vergüenza y rabia. Sobre todo conmigo mismo por haberme abierto ( por última vez ) a tratar d desmitificar todas las mentiras y lo q han querido construir de mi. Además le hacen daño a familiares , amigos y mujeres q quiero".

Y anunció que "mañana -por este domingo- voy hacer un vivo donde responderé y hablaré d cada una d las cosas q ahí salen. Les daré el contexto q di en la entrevista. Explicaré otras q este " colega " mala leche llevo para otra parte. También hablaré dE las miles d cosas q omitió !!!".

Es en el final del primer mensaje, cuando recuerda otro de sus reciente polémicos episodios, cuando sentenció su futuro.

"Otra vez esta manga d HDP y mediocres nos mearon el asado con el tema d GALA y el 'está para matarla'. Dos meses después ( subí el video ) se me dio la razón. Por la misma involucrada. Con esto pasará lo mismo. Pero es muy probable q ya no sirva. Terminada esta temporada de CQC me iré a la mierda. Me aburrí de este medio lleno de HDP mala leches. De tanta gente mala, amargada y sin humor".

En la segunda publicación habla de cómo le heredará su puesto en la conducción a su compañero Gonzalo Feito, a quien describe como "un crack". Pero también tuvo una forma mucho más explícita para describir sus sentimientos.

"Gracias por sus mensajes. Pero no va más. ME cansé de tanta gente mala. Si di la entrevista fue precisamente para q conocieran al otro Sebastián alguna vez. Y me la metieron hasta el fondo. Me siento como si me hubieran cogido", puntualizó.

Además de describir que "juro por mi vieja q es lo q más quiero en la vida q fui a una feria ( la q voy siempre ) y se me tiraron toda la gente humilde ,q se saca la ctm pa ganarse la vida , a darme cariño y buena onda. Este HDP d la revista no solo no puso UNA línea d eso".

"Titula "'por q todos lo detestan " yo donde voy me tiran pura buena onda. Acá hay miles q no piensan así. Y ???? Donde lo puso ???? Nada. Demasiado. No me voy por mi. Me voy por mi familia y toda la gente q quiero q no tiene por q seguir sufriendo esto. En shillllleeeeee ya no se puede. Lo siento", concluyó.