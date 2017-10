Selena Gomez y Justin Bieber se reencontraron y fueron sorprendidos

Tras un bullado noviazgo y una ruptura que llenó los principales medios del espectáculo alrededor del mundo, Selena Gomez y Justin Bieber se volvieron a reencontrar.

Según mostró TMZ, ambos se juntaron para compartir un desayuno. Por su parte, la revista People ahondó en la reunión sosteniendo que arrendaron una mansión en la costa de "Yuesei" en California.

Este reencuentro llegó tras la confirmación de la ruptura entre Selena Gomez y el rapero The Weeknd.

"Ella y Abel (verdadero nombre de The Weeknd) han estado de un lado para otro en los últimos meses. Ha sido difícil, con él girando y ella grabando en Nueva York. No ha sido fácil para ellos", sostuvo un cercano de la ex pareja a People.