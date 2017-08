Stefán Karl Stefansson aseguró estar libre de cáncer

Fue en junio cuando el actor de "Lazy Town", Stefán Karl Stefansson, contó que se encontraba en la fase final de su cáncer al hígado. No obstante, dio una reciente entrevista donde señaló estar libre de esta enfermedad.

En conversación con un programa radial de Islandia, su país natal, el intérprete del villano de la popular serie sostuvo que "la maldita enfermedad se ha ido y espero que no retorne".

"La vida es ahora, es casi un milagro de que aún esté aquí", dijo.

El actor se realizó dos cirugías cuando fue diagnosticado de cáncer en septiembre del 2016 con el fin de extirpar un par de tumores.

"Cuando desperté después de mi primera cirugía, que es una de las más serias que se pueden hacer a un cuerpo humano, las enfermeras me vieron y me dijeron: Ahora tienes que ir y sanarte a ti mismo. Esa es una de las cosas más profundas que he aprendido en mi vida", comentó.