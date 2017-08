Steffi Méndez expuso groseros mensajes de Hernán Calderón Jr.

La "actriz en formación" Steffi Méndez definitivamente está en pie de guerra con el retoño más joven de Raquel Argandoña, Hernán Calderón Jr., tras exponer una serie de groseros mensajes que recibió una de sus amigas de parte del joven.

Las capturas las expuso a través de las historias en su cuenta de Instagram, donde se puede apreciar las palabras de grueso calibre que, según Méndez, Calderón Jr. extendió a otra joven que identifica como Pilar Soto Canales.

"?? Y a vo quien te funa hambrienta culia ajajaj", se puede leer en lo que se perfila como una conversación a través de mensajes privados en la aplicación para compartir fotografías.

"Te rei de mi y pa mi que andai a pata hambrienta culia ajajja mientras que yo choque un camaro 2015 y ahora ando en un 2017", continua expresándose Calderón Jr., ostentando los vehículos que han sido de su propiedad.

La captura de la conversación con @nanocalderon97 finaliza con un "Sigue en el barro hija perra" de su parte.

Avanzando en las historias de Steffi Méndez se puede ver cómo la joven le extiende varias respuestas a Calderón Argandoña, resaltando que "no te conviene ni siquiera defenderte, tienes una manera horrible de tratar a la gente".

"He recibido miles de mensajes de personas que han recibido el mismo trato por el lado de este niñito", continuó Méndez. "Yo no me rebajo a su nivel, cansada de niños tan poco realistas tratando a la gente de esa manera".

Durante la semana, Hernán Calderón Jr. se vio envuelto en una polémica por criticar al hermano de Steffi, Leo Méndez Jr., por sus actitudes en redes sociales, mostrándose maquillado y con tacos. El revuelo que provocó su comentario lo llevó eliminar la publicación y ajustar su cuenta en Instagram como privada.

En conversación con el programa "Intrusos", Hernán Calderón Jr. comentó que "en las redes sociales tengo a mis amigos que son la gente que me importa, gente que conozco (...) es mi punto de vista, cada uno tiene el suyo y al que le guste bien y al que no le guste, bien también, no es como que me afecte mucho la verdad".