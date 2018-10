Tea Time: No soy un golpeador de mujeres, soy inocente

Después de que se suspendió el proceso judicial contra Camilo Castaldi, ahora el ex Los Tetas hizo su primera aparición televisiva, en el programa "Síganme los buenos", del canal VTR.

A propósito del caso, la Justicia dictó una orden de alejamiento por dos años y actividades en colegios, como cursos de poesía o conciertos, a modo de castigo para Tea Time.

Algo que al músico tiene "muy contento", ya que "quería dejar eso atrás y empezar una nueva vida".

En cuanto al vínculo que tenía con Valentina Henríquez, explicó que "era una relación tóxica, de dos personas que estaban enfermas. Yo puedo hablar de mi enfermedad. No voy a hablar de lo que le corresponde a ella asumir. Pero las relaciones tóxicas se construyen de a dos. Todos los episodios se construyen de a dos".

"Lo que pasó fue que éramos dos personas enfermas y todo el mundo sabe como son las ralaciones tóxicas. Una persona es celópata, y empieza a haber muchos episodios de control", explicó.

Así mismo, el rapero confesó padecer una adicción, que "es una enfermedad, que es evadir los problemas, las tristeza. El no querer enfrentar el conflicto emocional que uno tenga, el no querer ver los rasguños del pasado que son heridas del espíritu, del alma, que hacen que uno no sepa reacccionar frente a situaciones".

Posteriormente, Castaldi pasó a recalcar que él "definitivamente" no golpeaba a Henríquez, pero que se daban situaciones violencia en que se arrojaban objetos y que incluso llegaron a llevarla a un hospital para que le administraran calmantes a la joven, estándo su madre presente, porque su comportamiento era insostenible.

"Lo que ocurrió en muchas ocasiones es que, incluso con su madre presente, cuando entraba en crisis, en desesperación, ocurría una escalinata que era infrenable. En donde empezaba a quedar un caos de una magnitud gigante en mi casa", explicó.

A lo que se sumaba que "ella me amenazaba constantemente con suicidarse y de eso hay pruebas. La vieron parada en la ventana. Yo la tuve que bajar de la ventana, con fuerza, obviamente. Ocurrían un montón de desastres".

LA LESIÓN EN EL OJO

Tea Time entregó su versión sobre lo que sucedió en torno a la fotografía que reveló en Facebook Henríquez, en la que aparecía con un ojo severamente golpeado y morado.

En conversación con Julio César Rodríguez, Castaldi dijo que se planteó decir la verdad en la entrevista y que "es muy injusto que una sociedad asuste a un artista y le haga sentir miedo a decir la verdad, cuando hay gente que no tiene miedo a mentir, como muchos políticos, por ejemplo".

Luego indicó que "fue un evento muy lamentable que sucedió. Que yo estaba hablando por WhatsApp en la casa. Ella estaba fuera de control porque yo no le quería entregar mi celular. Empezó su escalinata, a subir, a subir, a subir".

"Hasta que agarró un palo que había en la pieza y empezó a golpear mis equipos de música. Y yo probablemente no reaccioné bien, tal vez me excedí en la fuerza. Obviamente que en ese momento a uno le da ira, rabia, todo".

"Yo la agarré con fuerza porque atrás estaba la cama, y la tiré con mucha fuerza. Caímos los dos a la cama. Ella se da vuelta y le veo el ojo hinchado. Y en ese momento le dije 'mira a lo que llegamos'. Fui a buscar hielo. No quería el hielo. Volví, empezó a llamar a los papás, que yo le había pegado un combo. Entonces eso no es así".

"Yo no soy un golpeador de mujeres. Soy inocente frente a lo que se me acusó y eso lo quiero dejar muy en claro", sentenció.