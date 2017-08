Vale Roth defendió su cuerpo con un video a los trolls

Hace rato que Valentina Roth no hacía polémica. La bailarina subió una foto en que mostraba su trabajada figura, donde se aprecia un prominente trasero. Obviamente, esa publicación generó muchos comentarios.

Este martes, Roth subió un video a su cuenta de Instagram en que defendía su anatomía y les respondía a sus críticos, quienes afirmaban que retocaba sus fotos antes de publicarlas.

"Ya ya ya uso photoshop en mis fotos.... la gente no deja de inventar. Así que un pequeño videito donde claramente se ve que nooooo tengo un poto grandeee!!!! Siempre he dicho que es chiquitito pero paradito por lo menos a mi me gusta así aunque a muchos hombres le caaaarga. Esto solamente es esfuerzo, constancia, responsabilidad, dedicación y muchaa pacienciaaa!", se descargó.

En el video, Roth está en el baño, de espalda, en un espejo usando colaless mientras mueve el trasero, en una respuesta a quienes la acusan de "trampa" digital.

Ella suele subir videos de sus duras rutinas en el gimnasio, donde se puede apreciar lo mucho que se esfuerza por mantener su figura.

Esta es la foto de la polémica: