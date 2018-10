Vale Roth reveló su triste visita a la ginecóloga: "Tengo la cagada en las hormonas"

Valentina Roth realizó un dramático relato sobre su más reciente visita a la ginecóloga: "tengo la cagada en las hormonas", reveló.

La ex "Calle 7" contó a través de Instagram que sus complicaciones de salud la están "afectando mucho. Mi utero está muy mal y no recibí una buena noticia. Tengo el endometrio muy delgadito".

"La ginecóloga me dijo que me va a costar mucho ser mamá. Me dio pena porque casi todas quieren ser mamás... no ahora, pero bueno", contó Roth.

La ex chica reality contó que desde muy temprano en su adolescencia utilizó un método anticonceptivo subdérmico, un tubo que va bajo su brazo.

"No es recomendable tenerlo más de tres años. Yo me lo puse a los 15 años y tengo 27. Tengo la cagada. Subo de peso, bajo de peso, ando con mucha retención de líquido y me estoy cuidando", confesó.

Roth advirtió a las mujeres a consultar bien con los especialistas y porque sus dolores actualmente son muy fuertes.

"Eso me hizo mierda. La cosa es que no me llegó en seis años la regla y me quedó la cagada con dolores de cabeza, inflamada, que sí me llegaba, que mucho, que poco, no había orden. Cuento corto, tengo que sacarme el tubito sí o sí y buscar un método más natural", concluyó.