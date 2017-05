Vesta Lugg respondió a seguidora que se burló de su busto

Vesta Lugg respondió duramente a la seguidora que criticó su busto a través de Instagram, luego de su aparición con un sensual y transparente vestido rojo en los premios Billboard 2017.

En la instancia, Lugg compartió su look en la red social, que actualmente sobrepasa los 19 mil Me gusta de seguidores que aplaudieron la elección de la ex china "Bakán".

Pese a lo anterior, hubo algunos comentarios negativos y destacó el de una mujer que cuestionó la cantidad de busto que tiene la experta en moda. "Se te perdieron las pechugas?????", escribió la seguidora.

Tras percatarse del comentario y pese estar disfrutando de la instancia, la celebrity detuvo sus actividades para responder a lo que calificó como "una falta de respeto para el género femenino".

"Es fuertísimo leer un comentario así de una mujer. No se me perdieron. Nunca las tuve y no me complica ni me incomoda. Soy feliz con mi cuerpo y creo que tu comentario machista y retrograda no le hace bien a nadie. Saludos y gracias por tu preocupación", sentenció.

Lugg disfruta actualmente de su estadía en Las Vegas, desde donde comparte diariamente fotografías con sus seguidores por medio de la red social.