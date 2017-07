Vivi Rodrígues reaccionó ante dura crítica de "Maldita Moda"

La bailarina brasileño Vivi Rodrígues reaccionó ante la crítica que recibió de parte del programa "Maldita Moda", a propósito del atuendo que vistió para un evento social de la semana pasada.

Tras ser nominada como una de las peores vestidas de la semana, con frases como "el tema de las lycras y los cuerpos apretados, eso ya quedó como antiguo" o "es un look que se ve un poco desactualizado", Rodrígues escribió un mensaje en Instagram ante los miles de comentarios que la apoyaron y cuestionaron las apreciaciones expresadas durante la emisión del espacio en Chilevisión.

"Amanecí con una lluvia de comentarios hermosos defendiéndome por las críticas que me hicieron ayer en @malditamodachv", explicó la comunicadora y digital influencer.

Y continuó: "La verdad es que no vi el programa y en general las críticas constructivas las tomo muy bien, pero quise hacer ese post para decir que sinceramente no me afectan para nada!!! No sé preocupen por eso! Soy una persona que tengo otras preocupaciones y ocupaciones".

"Mi propósito de vida no está en lo absoluto en comprar carteras que cuestan $1.000.000, en vestirme para agradar a los demás, tampoco en ser fashionista, referente de moda. Soy lo que soy de acuerdo a mi realidad, a mi estilo de vida, a mi búsqueda de la conexión con lo espiritual y desapego a lo material", recalcó también.

Su mensaje concluyo indicando que "soy vanidosa, me gusta mirarme al espejo y quererme, me preocupo de mi autoestima y los piropos siempre vienen bien pero no vivo por ellos! Mi felicidad está en otro lugar!".

El texto de Vivi Rodrígues fue finalizado con una colección de hashtags que inluyó: #autoestima #enseñaautoestima #nadiedictaquiensoy #empowerment.