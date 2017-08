Yuhui imitó a Arturo Vidal por su accidente

Yuhui Lee sufrió un aparatoso accidente en "Bienvenidos", de Canal 13, cuando se tiró de espaldas sobre una colchoneta. El problema fue que cayó con el cuello, por lo que tuvo que ser atendido.

Este miércoles, el ex participante de "Masterchef" se tomó con humor su caída por primera vez e imitó a Arturo Vidal, con su ya famosa frase luego de chocar su Ferrari: "Hola, hoy tuve un accidente de tránsito, no me culpa mía, yo estoy bien, mi familia está bien y gracias por todo".

La versión china:

Ya paso accidente , ahora todos están muy feliz , 😊😊😊yo también muy feliz porque soy hombre fuerte💪🏻💪🏻💪🏻, Jajaja 😂😂😂 'Muchas gracias a todos , abrazos 🤗🤗🤗 besitos 😚😚😚 #bienvenidos #feliz #vidal @bienvenidos13 Una publicación compartida de Yuhui Lee (@yuuu_huuui) el 23 de Ago de 2017 a la(s) 9:48 PDT

El original: