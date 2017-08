La historia de la joven que perdió un brazo y la rompe en Tinder

Lauren Duck perdió su brazo derecho en un accidente de moto hace un año y ha sorprendido a varios en redes sociales por su gran sentido del humor. La joven de 21 años tiene una de las mejores biografías de Tinder de la historia.

La vida le jugó una mala pasada a Lauren en 2016, cuando perdió su hombro y su brazo el 29 de junio. Un año y un mes y medio después, se ha reinventado, conquistando a muchos.

En Tinder se describe como una chica con una personalidad de 20 sobre 10, un rostro 10/10 y brazos 1/2...

Un joven hizo una captura de pantalla de su perfil y en pocas horas se volvió viral, con más de 60 mil Me gusta en Twitter. La mujer habló con Buzzfeed y reconoce que le escribieron muchos nuevos seguidores alabando su espíritu.

Pero la cosa no acaba aquí, pues el sentido del humor de esta protagonista parece no tener límites. Cuando sus seguidores le piden si les puede enviar una foto, ella siempre trata de gastarles una broma y les pasa alguna imagen graciosa de su hombro.

"Iba bastante rápida con mi moto hasta que perdí el control y me golpee con la mediana. Volé y golpeé una señal, que cortó mi brazo. Me quedé consciente todo el tiempo", ha contado.

La joven busca recaudar dinero para una prótesis de brazo, en una campaña del sitio GoFundMe, donde busca reunir 50 mil dólares.

"He creado esto por lo increíblemente caras que son las prótesis de brazos, especialmente si no tienes un muy buen seguro de salud. He pensado mucho lo significativo que sería para mejorar mi calidad de vida", explicó.

I can already tell she has the best personality by her job title pic.twitter.com/uyK7DJCN0M — meme god (@MEMESG0D) 8 de agosto de 2017