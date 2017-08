La reflexión sobre la delincuencia que hizo Loreto Aravena al sufrir el robo de su teléfono

Hace apenas tres días, Loreto Aravena se hizo un autoregalo de cumpleaños: un iPhone 7 Plus rojo. La actriz compartió su felicidad en Instagram, donde publicó una foto del teléfono: "Con doble camara!! Aqui comienza mi carrera de directora :)".

La dicha de la artista duró menos de dos días. A través de su mismo perfil, Aravena compartió este lunes el drama que sufrió a manos de la delincuencia: le robaron su smartphone recién adquirido.

"Sí, hoy me quitaron de las manos este #iphone7plus... primero te da rabia (mi autoregalo de cumpleaños) luego dices: bueno suerte que no me pasó nada, mi vida vale más...", comenzó la actriz.

"El Find My IPhone encuentra el punto exacto donde está encendido el teléfono pero no puedes hacer nada por qué no se puede allanar un cité en Recoleta sin una orden...", agregó en Instagram.

El hecho se produjo fuera del Hotel Park Plaza Santiago, ubicado en Providencia.

"Ahora me desvelo y me pongo a pensar en la desigualdad social en la delincuencia, en la falta de oportunidades y en que no hay que tener amor por lo material por qué todo va y viene...", remató Aravena.